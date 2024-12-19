Компенсация за уничтоженный объект недвижимого имущества будет зависеть от проживания ее получателя в Украине в течение последних двух лет.

Верховная Рада приняла закон о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"№11161 - о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях. За - 292 в целом", - написал он.

Соответствующим законом, в частности определяется, что объекты недвижимого имущества, находящиеся на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировании), и обследование которых невозможно в связи с такими обстоятельствами, считаются уничтоженными для целей этого закона.

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Компенсация за уничтоженный объект недвижимого имущества предоставляется при условии, что получатель компенсации на дату подачи заявления о ее предоставлении проживает в Украине в течение последних двух лет.

По результатам получения заявления о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества Комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации решается вопрос о возможности или невозможности проведения обследования объекта недвижимого имущества, о чем составляется соответствующий акт, который направляется заявителю в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления.

Порядок предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества устанавливаются Кабинетом министров Украины. Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Война в Украине - компенсации за военные преступления РФ

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления России уже с 2025 года.

По его словам, в 2025 году будут запущены все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного Россией. Речь идет о заявлениях о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли ущерб жизни и здоровью, у кого уничтожили машины, и другие виды ущерба.

Министр отметил, что завершаются все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений к международному

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