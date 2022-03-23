Предприятия компании Sharp будут предоставлять средства благотворительным организациям.

Японская технологическая компания Sharp приостановила поставки своих технологий в Россию из-за ее военную агрессию в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании Sharp.

"Сейчас Sharp Group приостанавливает доставку в Россию из-за военного конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры на основе духа нашей хартии корпоративного поведения Sharp Group", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания будет поддерживать гуманитарную программу, а предприятия также будут делать пожертвования на благотворительные организации, которые принимают участие в оказании помощи украинцам.

Напомним, российские войска ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Николаев и Херсон.

Ряд стран Запада, в том числе США и страны-члены Европейского союза, ввели против РФ новые санкции.

Кроме того, ряд иностранных компаний - например, Cisko, IBM, Starbucks, mcdonald's, Coca-Cola и японская телеком-корпорация NEC Group приостановили сотрудничество с российской стороной.

Справка УНИАН. Sharp Corporation - японская корпорация, производитель электроники. В Sharp работает более 50 тыс. человек по всему миру.

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