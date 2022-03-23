Японская технологическая компания Sharp приостановила поставки своих технологий в Россию из-за ее военную агрессию в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба компании Sharp.
"Сейчас Sharp Group приостанавливает доставку в Россию из-за военного конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры на основе духа нашей хартии корпоративного поведения Sharp Group", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания будет поддерживать гуманитарную программу, а предприятия также будут делать пожертвования на благотворительные организации, которые принимают участие в оказании помощи украинцам.
Напомним, российские войска ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Николаев и Херсон.
Ряд стран Запада, в том числе США и страны-члены Европейского союза, ввели против РФ новые санкции.
Кроме того, ряд иностранных компаний - например, Cisko, IBM, Starbucks, mcdonald's, Coca-Cola и японская телеком-корпорация NEC Group приостановили сотрудничество с российской стороной.
Справка УНИАН. Sharp Corporation - японская корпорация, производитель электроники. В Sharp работает более 50 тыс. человек по всему миру.