Немецкое машиностроительное предприятие планирует до конца 2022-го поставить в нашу страну десятки боевых машин пехоты, выяснили журналисты.

Киев планирует закупить боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя - немецкой компании Rheinmetall.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag (BamS).

По его данным, машиностроительное предприятие намерено до конца года поставить в Украину 35 БМП.

Отмечается, что первоначально Rheinmetall предлагал Вооруженным силам ФРГ безотлагательно передать Украине боеспособные Marder, а затем получить у производителя доукомплектованную технику. Однако против выступило министерство обороны Германии. При этом, указывает BamS, ведомство не оценивало состояние БМП и необходимость их осмотра и обслуживания. Кроме того, пишет издание, в конце марта Rheinmetall обратилось к министру обороны Кристине Ламбрехт по вопросу выкупа 4 млн патронов для БМП и их доставки в Украину, однако фирма не получила ответа.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал позицию официального Берлина. Подтверждение информации об отсутствии проверок техники со стороны Минобороны будет означать скандал, заявил дипломат BamS. По его словам, начатая Россией война против Украины идет уже полтора месяца, однако Берлин "не торопится".

Официальный Киев получил предложение и от другого немецкого поставщика вооружений, утверждает газета Welt am Sonntag.

По ее сведениям, компания Krauss-Maffei Wegmann предложила отправить Украине 100 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000, оферта передана правительству ФРГ.

Первые новые САУ могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не ранее второй половины 2024 года, а полностью поставки будут завершены не ранее 2027-го, заявили неназванные украинские собеседники издания из правительственных кругов.

Ранее сообщалось, что Германия не хочет передавать Украине вооружение.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население.

По состоянию на 6 апреля в Организации Объединенных Наций насчитали 1 480 жертв среди гражданских в Украине из-за полномасштабной российской агрессии.

Издание Forbes писало, что власти Кипра открыты к запросу со стороны США о передаче Украине своего вооружения советского производства.

Вас также могут заинтересовать новости: