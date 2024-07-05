С начала полномасштабного вторжения Николаевские порты остаются заблокированными: враг находится близко к Бугско-Днепровско-лиманскому каналу (БДЛК) на захваченной Кинбурнской косе, и контролирует выход в море. Эти порты готовы возобновить работу: это удешевит логистику для украинских экспортеров и увеличит объемы экспорта, а соответственно - и поступлений в бюджет. Но для этого нужно обеспечить безопасность судов, пишет ЦТС.
"Если говорить о том, почему важно восстановление полноценной работы Николаевских портов, то на первый план участники рынка выносят удешевление логистики. Это, в свою очередь, увеличивает конкурентоспособность украинских экспортеров с соответствующими влиянием на украинскую экономику в целом", - указывают эксперты издания.
Главным образом речь идет об аграрной продукции: в 2021 году Николаевский морской порт сохранял первое место среди портов Украины по перевалке растительного масла (2,8 млн тонн) и второе место по перевалке зерновых (12,9 млн тонн). Сейчас зерно идет на экспорт через порты Большой Одессы, но большая часть агрологистики ориентирована именно на Николаев.
Также возобновление работы портов Николаев и Ольвия важно для экспорта металлургической продукции: в 2021 году операторы терминалов акватории Николаева тогда перевалили 1,7 млн тонн металлопроката, 1,2 млн тонн чугуна и 5 млн тонн руды.
"Открытие портов Николаева поможет вернуть довоенные цены перевалки с 25 долларов до 15 долларов на тонну груза. Кроме того, судоходство на Южном Буге снимет грузы с дорог, а согласно информации Министерства инфраструктуры, каждый 1 млн тонн грузов - это миллиард экономии на содержании этих дорог. Кроме того, запуск Николаева позволит возобновить работу зерновых терминалов, а это более тысячи рабочих мест. А также - восстановить работу судостроительного кластера", - пишет издание.
Но такой сценарий реалистичен только при условии деоккупации определенных территорий Херсонской области на левом берегу Днепра силами ВСУ. Тогда суда смогут безопасно следовать БДЛК для выхода в Черное море.
"Бизнес верит в ВСУ, в то, что рано или поздно они освободят оккупированные территории, что снова сделает Николаев экспортными воротами. Но это требует усилий и времени. В то же время, участники рынка не теряют надежды и на более быстрое решение проблемы дипломатическим путем. Мы видим успехи ВСУ в Черном море, и будут новые успехи. Украина увеличивает темпы производства беспилотников, которые уничтожают российский флот и инфраструктуру. Черное море вообще будет внутренним", - уверены опрошенные изданием эксперты.