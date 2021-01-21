Владелец завода Василий Капацына представил нового руководителя во время встречи с трудовым коллективом предприятия.

Генеральным директором судостроительного завода «Океан» назначен Виктор Цоклан.

Эту новость сообщил владелец завода Василий Капацына во время встречи с трудовым коллективом, на которой состоялось представление нового руководителя предприятия. Он сказал, что возлагает большие надежды на Виктора Цоклана, как на эффективного управленца, и рассчитывает на его опыт во времена, когда перед «Океаном» стоят новые вызовы и задачи.

Со своей стороны Виктор Цоклан подтвердил, что видит большой потенциал завода "Океан" и приложит все усилия, чтобы вместе с командой океановцев вернуть предприятие на мировой уровень, сообщает сайт “Океана”.

“Самое главное, что мы с командой сейчас должны сделать - это подготовить максимально технические и технологические условия на предприятии для судостроения и судоремонта, а также наладить связи с международными партнерами”, - отметил Виктор Цоклан свои цели на ближайшие месяцы.

Виктор Цоклан родился в 1965 году. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище. После службы в армии окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко. На разных этапах своей карьеры занимал должности заместителя начальника Николаевского морского торгового порта, руководителя аппарата Высшего Административного суда Украины, заместителя министра юстиции Украины и занимался правовым сопровождением инвестиционных проектов в странах Европейского Союза. В 2004 году Виктору Цоклану указом Президента Украины присвоено звание Заслуженного юриста.

Как сообщалось ранее, Николаевский судостроительный завод "Океан" совместно с государственным оборонным концерном Турецкой Республики будут реализовывать проект по строительству серии кораблей класса корвет для Военно-морских сил Украины.

Справка: Николаевский судостроительный завод “Океан” специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс тонн. Завод имеет в распоряжении, в частности, крупнейший в Европе сухой док, технологические линии по строительству крупнотоннажных судов, а также водную акваторию площадью 42 га.

В декабре 2018 года владельцем судостроительного завода "Океан" стал Василий Капацына. С тех пор завод начал возобновлять производство: изготавливать баржи и выполнять судоремонтные заказы. В частности, "Океан" изготовил металлоконструкции для мостов на Владимирской горке, Шулявского путепровода в Киеве, моста через Северский Донец в станице Луганской и моста в Запорожье.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН