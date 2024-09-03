Украинцы будут иметь электронный кабинет с информацией об управителях, ценах и тарифах и тому подобное.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске экспериментального проекта Единой платформы жилищно-коммунальных услуг.

"Делаем важный шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг. Запускаем экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ. Эта система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг", - сказал он во время заседания правительства.

Как пояснил премьер, пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, цены и тарифы, результаты рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн.

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По словам Шмыгаля, платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

"Ожидаем, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта", - добавил глава правительства.

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Согласно инфляционному отчету НБУ, регулятор предполагает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 2025 года из-за сложного состояния в энергетике и государственном бюджете. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням.

В государственном приложении "Дія" начался бета-тест программы национального кэшбека, по которому при покупке товаров отечественного производителя украинцы смогут получить 10% компенсации. Потратить эти средства можно будет, в частности, на оплату ЖКУ.

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