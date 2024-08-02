Отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ будет ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

Национальный банк предполагает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 2025 года из-за сложного состояния в энергетике и государственном бюджете. Об этом говорится в инфляционном отчете регулятора.

Отмечается, что прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в последующие годы.

"Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням. Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения", – сказано в документе.

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С другой стороны, отмечают в НБУ, более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

"Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое, согласно предположениям, начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025-2026 годах", – говорится в отчете.

Тарифы в Украине

В мае этого года правительство подняло тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-ч. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что предыдущий уровень тарифов, особенно учитывая уничтожение энергосистемы из-за обстрелов врага, не покрывает даже себестоимости производства.

По словам первого заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексея Кучеренко, тариф на газ уже в следующем году могут вырасти на 2 гривни за 1 куб. м. Подорожание может произойти если приостановится транзит газа по территории Украины.

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