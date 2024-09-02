Первый месяц программа будет работать в формате бета-тестирования.

В государственном приложении "Дия" начался бета-тест программы национального кэшбека, по которому при покупке товаров отечественного производителя украинцы смогут получить 10% компенсации, сообщает пресс-служба "Дие".

"Обновите "Дию", присоединяйтесь через приложение к Национальному кэшбеку и получайте до 3 тысяч гривен ежемесячно", - написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что первый месяц сервис будет работать в формате бета-тестирования, будут проверять его функционал.

На что можно будет потратить кэшбек:

медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания;

коммуналка, транспорт, мобильная связь;

донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность;

многие другие услуги, товары украинского производства.

Для участия в программе нужно обновить приложение "Дия" и выбрать соответствующую опцию, указав карту, на которую будет начисляться компенсация.

Национальный кэшбек - главные новости

20 августа Кабинет министров поддержал запуск национального кэшбека, по которому украинцы смогут получать до 3 тысяч гривен компенсации ежемесячно за покупку товаров украинского производства.

22 августа народный депутат Ярослав Железняк заявил, чтовведение правительством национального кэшбэка не имеет никакого отношения к оживлению экономики и ее не поддерживают предприниматели. По его словам, это приведет к тому, что "из нашего кармана и немного из кармана международников раздадут на ветер 3 миллиарда".

Вас также могут заинтересовать новости: