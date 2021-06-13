Предприниматели должны будут в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона подать государственному регистратору сведения о своем адресе электронной почты.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать юридических лиц и физических лиц-предпринимателей иметь официальный адрес электронной почты для переписки с судами и государственными органами.

Соответствующий проект закона №3860-Д зарегистрирован в парламенте 7 июня.

Согласно пояснительной записке, предлагается, чтобы адреса официальной электронной почты компании были занесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Указанная электронная почта будет использоваться в судах при осуществлении хозяйственного, гражданского и административного судопроизводства для направления участникам судебного процесса копий решений, определений, судебных повесток и других документов в электронной форме.

Законопроектом предусмотрено, что юридические лица и ФОПы в обязательном порядке в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона обязаны подать государственному регистратору сведения о своем адресе официальной электронной почты в ЕГРПОУ.

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Авторы документа надеются, что введение адреса официальной электронной почты будет способствовать быстрой и эффективной коммуникации, в первую очередь судов, с участниками судебного процесса, а в дальнейшем может быть использовано и для официальной переписки с другими органами и организациями, если это предусмотрено законом.

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Автор: Анна Бредихина