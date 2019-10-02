Верховная Рада поддержала создание в Украине Бюро финансовых расследований

Законопроект не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений СБУ и МВД, но к Бюро финансовых расследований переходят полномочия по расследованию экономических преступлений.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Бюро финансовых расследований» (регистрационный номер 1208- 2).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 270 народных депутатов.

Данным законопроектом предусматривается cоздать Бюро финансовых расследований (БФР) как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов. БФР состоит из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.

Согласно законопроекту, общее количество работников устанавливается решением правительства и может изменяться на основании отчета руководителя БФР. Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро на общих основаниях по результатам проведения конкурса.

В пояснительной записке сказано, что законопроект не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности и Министерства внутренних дел, но к Бюро финансовых расследований переходят полномочия по расследованию экономических преступлений.

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Предполагается отнести к основной подследственности БФР уголовных правонарушений детективами Бюро по 25 статьям Уголовного кодекса (статьи 204, 205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210, 211, 212, 212-1, 218-1 , 219, 220-1, 220-2, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 УК), дополнительной подследственности - 5 статей (статьи 192, 200, 216, 358, 366), а также досудебное расследование по статье 222 УК (если размер предмета преступления или причиненного им вреда в 1500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления).

Согласно законопроекту, Бюро финансовых расследований осуществляет самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита предоставляется органами Национальной полиции.

Отмечается, что особые условия и размеры оплаты труда и денежного довольствия работников БФР определяются правительством.