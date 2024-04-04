Более 90% проблемных кредитов – это займы, которые были выданы еще до начала полномасштабного вторжения.

Количество и объем проблемных кредитов в банковской системе все уменьшаются, однако эти показатели напрямую зависят от хода боевых действий, военной помощи от западных партнеров и экономического развития страны. Такое мнение высказала директор по управлению рисками "Глобус Банка" Елена Ермолова.

По ее словам, начиная с лета 2022 года объем проблемных кредитов системно снижается. При этом, как считает эксперт, более 90% проблемных кредитов – это кредиты, которые были выданы еще до начала полномасштабного вторжения, а их получатели по объективным причинам потеряли возможность погашения именно из-за обстоятельств войны.

"Существует прямая связь между количеством проблемных кредитов, обстоятельствами войны, объемом выданных кредитов до полномасштабного вторжения и уже после возобновления кредитования. Однако есть еще один важный нюанс: в постоянной зоне риска находятся заемщики с прифронтовых территорий, ведь военный фактор может существенно сказаться на их способности вовремя выплачивать кредиты", – сказала Ермолова.

Банкир пояснила, что в феврале 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам определенное время не считать проблемными кредиты, по которым временно прекратились выплаты из-за полномасштабного вторжения, кроме того, банки получили возможность предоставлять заемщикам кредитные каникулы.

В 2023 году Национальный банк не только вернул "довоенные" требования, но и значительно расширил перечень признаков для определения кредита как неработающего. Поэтому статистически доля таких кредитов существенно возросла, отметила Ермолова.

Прогнозируя ситуацию вокруг проблемных кредитов в банковском секторе, эксперт отметила, что для их дальнейшего уменьшения должны совпасть несколько важных факторов: улучшение экономической ситуации в стране, рост финансовых возможностей граждан обслуживать кредиты, а также конкуренция финучреждений и введение более лояльных для заемщика банковских кредитных программ.

"Главным предостережением для любых прогнозов является фактор войны, ведь предсказать ее ход и дальнейшее влияние на экономику, социальные и политические обстоятельства в стране очень сложно. Несмотря на это, банковский сектор рассчитывает, что общая ситуация будет более-менее благоприятной не только для постепенного развития банковского кредитования, но и, соответственно, для уменьшения проблемных кредитов", – резюмировала Ермолова.

Кредиты в Украине

В течение апреля-июня ставки по целевым банковским кредитам для малого и среднего бизнеса без учета льготных государственных программ могут снизиться до 15-17% годовых, прогнозировала директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус Банка" Оксана Шульга.

По ее словам, главным стимулом для улучшения условий кредитования является постепенное снижение учетной ставки.

В марте Нацбанк снизил учетную ставку с 15% до 14,5%. Этому способствовало дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи.

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