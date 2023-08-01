Экономическая нагрузка на каждого работника вырастет с 15,7 тыс. грн в 2021 году до 28,7 тыс. грн в 2030 году.

Из-за военной агрессии РФ и эмиграции в 2030 году население Украины сократится с 37 до 32 миллионов. Уже через несколько лет пенсионеров в стране будет больше чем работающих граждан.

Как пишет президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, ссылаясь на исследование проведенное КШЭ, в 2030 году рабочая сила сократится с 17,4 до 11,7 миллиона. По оценкам исследователей, население Украины в 2023 году составит около 31,2 млн человек, учитывая 5,8 млн беженцев и тех, кто уехал в Россию.

Численность рабочей силы в 2023 году оценивается в 12,5 млн человек, что меньше, чем в 2021 году, когда она составляла 17,4 млн человек. Это снижение отражает 2,5 миллиона беженцев трудоспособного возраста, 1 миллион мобилизованных в армию и 1,4 миллиона дополнительных безработных.

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По инерционному сценарию, который учитывает естественное сокращение, возвращение беженцев и миграцию, население Украины составит 31,8 млн человек в 2024-2032 годах. Численность рабочей силы оценивается в 11,7 млн человек за тот же период с учетом естественного сокращения, возвращения беженцев и дополнительной миграции. Это включает 1,45 миллиона беженцев, которые возвращаются, основываясь на опросах, показывающих, что 50% из них хотят вернуться.

Милованов отметил, что в 2021 году в Украине насчитывалось 10,9 млн пенсионеров. По прогнозам КШЭ, к 2032 году количество пенсионеров достигнет 12,2 млн из-за старения населения. Таким образом, работающих в стране станет меньше чем пенсионеров.

"Поэтому прогнозируется, что экономическая нагрузка на каждого работника возрастет с 15,7 тыс. грн в 2021 году до 28,7 тыс. грн в 2030 году", – сообщил он.

Экономическая ситуация в Украине: миграция и пенсии

Министр финансов Сергей Марченко недавно заявил, что отечественная экономика ежемесячно теряет около 2 миллиардов долларов из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами и вынуждены жить и работать за границей.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2023 года в Украине зарегистрировано 10,7 млн пенсионеров, из них 2,7 млн продолжают работать.

Средняя пенсия людей, которые работают, по состоянию на 1 июля 2023 года составляет 5563,34 грн. Более 10 000 грн в месяц получают 7,26% украинских пенсионеров.

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