Отмечается, что теперь будут учитывать уплату определенного сбора.

Кабинет министров Украины изменил в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной помощи. Теперь будут учитывать уплата военного сбора.

Согласно постановлению Кабмина от 20 декабря 2024 г. № 1467, при расчете совокупного дохода домохозяйства будет учитываться "заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора с доходов физических лиц". Ранее сумма военного сбора не бралась во внимание.

Показатель среднемесячного совокупного дохода семьи - ключевой фактор для определения права на государственную социальную помощь. Он влияет на:

Видео дня

Назначение помощи. Большинство видов соцпомощи предоставляется домохозяйствам, чей доход ниже определенного уровня. Размер пособия. В некоторых случаях сумма помощи зависит от размера дохода. Льготы. Показатель дохода учитывается при предоставлении льгот на питание в школе, проезд и прочее. Субсидии. Среднемесячный доход влияет на расчет размера субсидии на оплату коммунальных услуг. Социальные выплаты отдельным категориям. Для некоторых категорий населения уровень дохода может быть определяющим для получения дополнительных выплат или помощи.

Помощь украинцам - последние новости

11 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане начали получать первые выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка". Переводы государственной помощи в размере 1000 гривень уже поступают на банковские карты украинцев.

Кроме того, украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, могут получить 908 гривень, которые можно будет потратить на покупку украиноязычных книг, которые напечатаны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: