Кабинет министров Украины изменил в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной помощи. Теперь будут учитывать уплата военного сбора.
Согласно постановлению Кабмина от 20 декабря 2024 г. № 1467, при расчете совокупного дохода домохозяйства будет учитываться "заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора с доходов физических лиц". Ранее сумма военного сбора не бралась во внимание.
Показатель среднемесячного совокупного дохода семьи - ключевой фактор для определения права на государственную социальную помощь. Он влияет на:
- Назначение помощи. Большинство видов соцпомощи предоставляется домохозяйствам, чей доход ниже определенного уровня.
- Размер пособия. В некоторых случаях сумма помощи зависит от размера дохода.
- Льготы. Показатель дохода учитывается при предоставлении льгот на питание в школе, проезд и прочее.
- Субсидии. Среднемесячный доход влияет на расчет размера субсидии на оплату коммунальных услуг.
- Социальные выплаты отдельным категориям. Для некоторых категорий населения уровень дохода может быть определяющим для получения дополнительных выплат или помощи.
Помощь украинцам - последние новости
11 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане начали получать первые выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка". Переводы государственной помощи в размере 1000 гривень уже поступают на банковские карты украинцев.
Кроме того, украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, могут получить 908 гривень, которые можно будет потратить на покупку украиноязычных книг, которые напечатаны в Украине.