Пенсионеры в Украине могут пользоваться рядом лояльных инициатив от государства.

Льготы для пенсионеров в Украине - это социальная и финансовая поддержка людей интеллигентного возраста со стороны государства. Однако не все пенсионеры знают, на какие льготы они могут рассчитывать. Рассказываем ниже, что будет бесплатным или со скидкой в 2025 году.

Какие будут льготы для пенсионеров в 2025 году

Поскольку пенсионеры в Украине относятся к наиболее социально незащищенным верстам населения, то государство гарантирует им финансовую и другую поддержку в некоторых сферах.

Бесплатный проезд

Как рассказывал ранее УНИАН, льготы на проезд для пенсионеров в Украине действуют на некоторых видах транспорта. Пенсионеры могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте (кроме метро), на пригородных автобусах и в пригородных поездах (электричках).

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100% субсидия на оплату коммунальных услуг

Пенсионеры, которые проживают в сельских местностях и ранее работали здесь же в сфере медицины, образования и культуры могут получить льготу в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионеры-горожане также могут оформить субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают определенный обязательный платеж. Размер этого платежа рассчитывается индивидуально, а саму субсидию можно оформить в Пенсионном фонде Украине или через сайт "Дія".

Освобождение от налога на землю

Льготы по земельному налогу для пенсионеров предполагают, что они не должны платить налог за свой земельный участок, если он отвечает таким нормам:

- до 0,01 га - для строительства гаража;

- до 2 гектаров - для ведения личного сельского хозяйства;

- до 0,10 гектара - для дачного строительства;

- до 0,12 гектара - для садоводства;

- до 0,25 гектара - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах;

- до 0,15 гектара - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в пгт;

- до 0,10 гектара - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в городах.

Напомним, что для получения этой и других льгот нужно предъявить пенсионное удостоверение.

Бесплатная юридическая помощь

Для пенсионеров доступна бесплатная или льготная (с большой скидкой) юридическая помощь, чтобы защищать свои права и интересы. Сюда входят консультации, оформление документов и другие правовые услуги.

50% скидки на автострахование

По Закону Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" пенсионерам, имеющим авто (с объемом двигателя до 2500 куб. см или мощностью электродивигателя до 100 киловатт), полагается 50% скидки на его ежегодную страховку. Причем в новой редакции закона, управлять авто со льготной страховкой может не только пенсионер-владелец авто (так было ранее), но и другие люди, которые входят в льготные категории.

Важно помнить: условия предоставления льгот могут меняться в зависимости от инициатив местных властей и правительства в 2025 году.

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