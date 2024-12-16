Льготы для пенсионеров в Украине - это социальная и финансовая поддержка людей интеллигентного возраста со стороны государства. Однако не все пенсионеры знают, на какие льготы они могут рассчитывать. Рассказываем ниже, что будет бесплатным или со скидкой в 2025 году.
Какие будут льготы для пенсионеров в 2025 году
Поскольку пенсионеры в Украине относятся к наиболее социально незащищенным верстам населения, то государство гарантирует им финансовую и другую поддержку в некоторых сферах.
- Бесплатный проезд
Как рассказывал ранее УНИАН, льготы на проезд для пенсионеров в Украине действуют на некоторых видах транспорта. Пенсионеры могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте (кроме метро), на пригородных автобусах и в пригородных поездах (электричках).
- 100% субсидия на оплату коммунальных услуг
Пенсионеры, которые проживают в сельских местностях и ранее работали здесь же в сфере медицины, образования и культуры могут получить льготу в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Пенсионеры-горожане также могут оформить субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают определенный обязательный платеж. Размер этого платежа рассчитывается индивидуально, а саму субсидию можно оформить в Пенсионном фонде Украине или через сайт "Дія".
- Освобождение от налога на землю
Льготы по земельному налогу для пенсионеров предполагают, что они не должны платить налог за свой земельный участок, если он отвечает таким нормам:
- до 0,01 га - для строительства гаража;
- до 2 гектаров - для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара - для дачного строительства;
- до 0,12 гектара - для садоводства;
- до 0,25 гектара - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в пгт;
- до 0,10 гектара - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в городах.
Напомним, что для получения этой и других льгот нужно предъявить пенсионное удостоверение.
- Бесплатная юридическая помощь
Для пенсионеров доступна бесплатная или льготная (с большой скидкой) юридическая помощь, чтобы защищать свои права и интересы. Сюда входят консультации, оформление документов и другие правовые услуги.
- 50% скидки на автострахование
По Закону Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" пенсионерам, имеющим авто (с объемом двигателя до 2500 куб. см или мощностью электродивигателя до 100 киловатт), полагается 50% скидки на его ежегодную страховку. Причем в новой редакции закона, управлять авто со льготной страховкой может не только пенсионер-владелец авто (так было ранее), но и другие люди, которые входят в льготные категории.
Важно помнить: условия предоставления льгот могут меняться в зависимости от инициатив местных властей и правительства в 2025 году.