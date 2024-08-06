Ключевым элементом новой схемы разблокировки активов является взаимодействие с брокерами, имеющими особый статус контролируемой иностранной компании.

Российские инвесторы, столкнувшиеся с проблемой заблокированных активов в Европе из-за санкций, якобы разработали новую стратегию для возвращения доступа к своим средствам. И эта инновационная схема, по всей видимости, позволяет им продавать свои активы европейским брокерам без необходимости открытия счета, что значительно упрощает процесс и обходит многие ограничения, связанные с санкциями.

Как стало известно УНИАН, в среде российских инвесторов и финансистов обсуждается метод, ключевой особенностью которого является то, что он не требует от них наличия европейского паспорта, вида на жительство или даже банковского счета в Европе. Это открывает возможности для гораздо более широкого круга инвесторов, которые ранее не могли воспользоваться традиционными методами разблокировки своих активов.

Ключевым элементом новой схемы разблокировки активов является взаимодействие с брокерами, имеющими особый статус контролируемой иностранной компании (КИК). Этот статус означает, что компания-брокер частично принадлежит российским налоговым резидентам, что создает уникальную правовую ситуацию, позволяющую обойти некоторые санкционные ограничения.

Видео дня

Использование брокеров со статусом КИК открывает новые возможности для российских инвесторов. Такие брокеры могут выкупать заблокированные активы и даже денежные средства у российских владельцев, заключая с ними специальные договоры. Эта схема работает благодаря тому, что брокеры с статусом КИК находятся в своеобразной "серой зоне" между российской и европейской юрисдикциями, что позволяет им действовать более гибко в условиях санкционного режима.

Эта новая схема разблокировки активов якобы существенно упрощает процесс для российских инвесторов, устраняя необходимость в наличии европейского паспорта, вида на жительство или банковского счета в ЕС. Это значительное преимущество по сравнению с традиционными методами, которые требовали от инвесторов прочных связей с Европой. Теперь даже те, кто не имеет никаких формальных отношений с европейскими странами, могут воспользоваться этой возможностью.

Процесс реализации схемы включает в себя два ключевых этапа. Во-первых, инвестор заключает договор с брокером, имеющим статус КИК. Затем следует критически важный шаг - получение лицензии от Казначейства Бельгии. Эта лицензия является официальным разрешением на проведение операции и ключевым элементом легализации всего процесса.

Важно отметить, что инвестору не требуется обращаться в российскую правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями, что дополнительно упрощает и ускоряет процедуру.

После получения необходимой лицензии от Казначейства Бельгии процесс перевода активов переходит в активную фазу. Брокер самостоятельно инициирует процедуру перемещения ценных бумаг из Национального расчетного депозитария (НРД) в европейский депозитарий Euroclear. Это ключевой этап, который фактически выводит активы из-под российской юрисдикции и санкционных ограничений. Брокер направляет в Euroclear платежное поручение вместе с полученной лицензией, что позволяет осуществить трансфер заблокированных средств или ценных бумаг.

Однако процесс может усложниться дополнительным требованием. В связи с тем, что группа Московской биржи, в которую входит НРД, попала под санкции США, Euroclear может потребовать дополнительную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. Это добавляет еще один уровень сложности и потенциально увеличивает время, необходимое для завершения процесса разблокировки активов. Тем не менее, даже с учетом этого дополнительного шага, новая схема остается более доступной и эффективной для многих российских инвесторов по сравнению с традиционными методами.

В частности, услуги по разморозке подсанкционных активов НРД и вывод их из EuroClear предлагают в интернете.

Эта новая схема разблокировки активов российских инвесторов в Европе демонстрирует, как россияне пользуются нюансами правовых систем европейских стран в поиске лазеек для обхода санкций прямо в самом сердце ЕС.

Используя брокеров со статусом КИК и обходя необходимость в европейском гражданстве или счетах, инвесторы из страны-террориста нашли способ вернуть доступ к своим средствам, которые должны быть блокированы и работать в интересах Украины.