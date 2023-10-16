Согласно прогнозу аналитиков RosExpert, в 2026 году проблема с кадрами в РФ сохранится.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых санкций, введенных против агрессора, топ-менеджеры компаний РФ заявили о рекордном за всю историю кадровом голоде.

Согласно результатам исследования RosExpert, которые публикует "Коммерсантъ", топ-менеджеры компаний страны-агрессора столкнулись с рекордной за всю историю наблюдений нехваткой сотрудников и ожидают дефицита кадров как минимум до 2026 года.

Дефицит сотрудников стал главным вызовом для топ-менеджеров в этом году — на него указали 46% опрошенных. На втором месте среди основных сложностей — геополитическая ситуация (23%), а на третьем — изменение рыночной конкуренции, перестройка логистических цепочек, задача форсированного выхода в новые сегменты рынка (21%).

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По прогнозу опрошенных RosExpert, в 2026 году проблема с кадрами сохранится (41% респондентов), в то время как цели компаний, и, соответственно, требования к топ-менеджменту уже изменятся.

Кадровый голод в России

В 2023 году в России началась самая большая нехватка рабочей за почти 30 лет. Сообщалось, что на 35% российских предприятий не хватает рабочих рук. Это самый высокий показатель с 1996 года. Нехватка связана с мобилизацией населения России, начавшейся с сентября 2022 года после вторжения РФ в Украину.

Дефицит наиболее остро ощущается в легкой промышленности и машиностроении. И хотя уход из страны западных брендов, таких как McDonald’s и Starbucks, открыл возможности для местных предпринимателей, нехватка рабочих означает, что теперь в РФ просто некому что-то производить.

В мае 2023 года кадровый голод в России вышел на новый уровень. Сообщалось, что некому не только работать, но и руководить. Топ-менеджеров не хватает российским компаниям, занимающимся нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом.

За последний год компании почти вдвое увеличили число запросов на поиск топ-менеджеров. На рост спроса наложился кризис предложения, поскольку значительное число управленцев уехали из страны.

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