В Раде зарегистрируют проект, согласно которому за внутридомовые сети буду отвечать не жильцы, а поставщики услуг

Нардеп Александр Дубинский напомнил, что, согласно украинскому закону, в утечке газа внутри здания на Позняках виноваты жители.

Причиной катастрофы на Позняках, где в результате взрыва бытового газа погибли пятеро людей, стал несовершенный закон о градостроительной деятельности. По нему ответственность за внутридомовые сети несут жильцы, а не поставщики услуг.

Об этом в эфире 112 канала сообщил народный депутат Александр Дубинский.

«Монополисты, поставляющие коммунальные услуги, давно протолкнули решение, по которому все коммуникации внутри дома являются собственностью жильцов. Парадоксально, но согласно украинскому закону, в утечке газа внутри здания виновны жильцы. Мы зарегистрируем законопроект, отменяющий эти нормы, чтобы за трубами следили поставщики услуг», - пообещал Дубинский.

Как сообщал УНИАН, в 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

С начала проведения работ спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек. При этом в ГСЧС заявили, что под завалами погибших больше нет.

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