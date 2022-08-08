Хозяин в клинике - это жители Киева и всей Украины, люди с плохим зрением, слепые и дети.

О том что ожидает офтальмологию в городе в дальнейшем, что нового для пациентов поделилась планами медицинский директор, доктор эксперт Грошева Ксения.

В первую очередь наши планы опираются на ранее выполненные проекты во многих странах, если говорить об Украине, то в сети наших клиник без осложнений выполнены миллионы операций различной сложности и открывающаяся клиника без сомнения станет флагманом офтальмологии. Поэтому план развития офтальмологии современного уровня Украины является несложным для нас и осуществим в реальные строки, замечу без единой гривны из государственного бюджета.

В начале августа мы планируем открыть двери самой современной клиники, расположенной в специально бережно отреставрированном здании 19 века на Крещатике, по адресу Музейный переулок 2б, напротив стадиона им, Лобановского. Это даст возможность увеличить значительно первичный прием пациентов в Киеве и закрыть полностью потребности во всех видах современного оперативного лечения в офтальмологии.

Что особенно важно, наличие специализированных детских отделений и возможности приема пациентов от рождения, в том числе проведение необходимых операций новорожденным, что крайне важно для сохранения зрения.

Обеспечить детский прием и наладить учебный процесс для специалистов в области офтальмологии, нам позволит привлечение к деятельности клиники ведущих специалистов из Германии и самые опытные специалисты Украины прошедшие обязательные курсы повышения квалификации в Германии, которые будут проходить для них ежегодно с целью обеспечить одинаковый уровень и протоколы лечения принятые в Германии.

Стоимость оборудования и его обслуживание очень значительна, есть здравый смысл оказывать современную офтальмологическую помощь на высочайшем уровне пользуясь достижениями современной науки. Наш коллектив не только знает, как это сделать, но и уже делает шаги и очень быстрые в правильном направлении, получая необходимые знания за рубежом.

Хозяин в нашей клинике - это жители Киева и всей Украины, люди с плохим зрением, слепые и дети.

Мы знаем, как уменьшить количество инвалидов по зрению и снять такой диагноз, обладаем знаниями и опытом, в нашем коллективе и доктора, которые приехали из ведущих немецких клиник и как запускающая команда будут в течение года осуществить контроль за оказанием медицинской помощи. Обладая оборудованием мирового уровня и соблюдая самые строгие стандарты, принятые в офтальмологии, мы с первого дня, предоставим нашим пациентам качественное лечение и наше внимание.

Понимая, что нам родители доверяют зрение своих детей и наши диагнозы, и операции должны быть безупречны. Наша работа приведет к оптимизации работы офтальмологов Киева, поднимет планку оказания офтальмологической помощи и приведет в действие принцип когда есть выбор. Клиники для лечения распределяются в интересах пациента и наша позиция принципиальная, мы никак не влияем на выбор пациента, не заинтересовываем докторов поликлиник финансово в направлении пациентов в нашу клинику, более того мы считаем такие методы полностью противозаконными и завоевываем доверие пациента своим трудом и качеством оказываемой медицинской услуги.

С гордостью представляю Вам нашу команду докторов, медицинских инженеров, операционных медсестер, в нашем коллективе где готовиться к работе почти двести человек с одной целью-дать лучшее Немецкой офтальмологии Украине.

Это настоящие учителя для молодых докторов, которые сами совершенствуются каждый день и получают новые знания, горжусь тем, что работаю с ними.

Специалистов мы представим на нашем сайте klinika.ua.

Подробнее на нашем сайте klinika.ua.