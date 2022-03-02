Сегодня открыты все доступы для доставки товаров из-за рубежа в торговые сети, отметил министр аграрной политики и продовольствия.

Государство в условиях российского вторжения в Украину работает над тем, чтобы обеспечить население продовольствием.

Об этом в своем обращении сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Сегодня в торговые сети открыты все доступы для доставки товаров из-за рубежа путем освобождения от уплаты налогов через таможенные границы. Расширен перечень критического импорта всем необходимым продовольствием. Все торговые сети сегодня работают 24/7. Со стороны государства - полная поддержка по логистической поставке товаров. Что касается непосредственно торговой наценки, государство вводит регулирование цен на социально значимые товары", - сказал он.

Также министр отметил, что государство в лице всех государственных предприятий запускает производство ключевых товаров - круп, хлеба, муки, яиц, масла, всего необходимого с минимальной наценкой, чтобы насытить торговые сети.

"Все производственные мощности задействованы в условиях военного положения. Государство осуществляет предоплату не только государственным предприятиям, но и частным предприятиям, которые работают на обеспечение продовольствием населения", - сказал он.

Ранее стало известно, что магазины "Сильпо", "Фора", "Траш" и гипермаркеты Fozzy продолжают работать в тех регионах, где это возможно. К покупателям обратились с просьбой рассчитываться безналично.

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