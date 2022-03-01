В "Fozzy Group" просят выбирать безналичный расчет при оплате товаров.

Магазины "Сильпо", "Фора", "Траш" и гипермаркеты Fozzy продолжают работать в тех регионах, где это возможно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Fozzy Group.

"Большая часть супермаркетов "Сильпо" работают в большинстве регионов. Из более 320 супермаркетов 90-95% сети являются открытыми для наших гостей. На наших страницах в соцсетях и вебсайте вы можете каждый час увидеть апдейт о ближайшем к вам супермаркете. Мы продолжаем печь хлеб, выкладывать товары на полку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что супермаркеты "Фора" так же продолжают работать в большинстве регионов. В магазинах "Фора", как и в "Сильпо", увеличили лимит снятия наличных с 500 грн до 6 000 грн на один чек. В магазинах также есть водоматы, в которых сейчас снизили стоимость до 1 грн за литр.

Относительно магазинов "Траш" - пока закрыты около 5 магазинов. Подавляющее большинство маркетов работают, хотя и по сокращенному графику в пределах комендантского часа.

Вместе с тем, работают все 9 гипермаркетов Fozzy.

"Также имеем к вам просьбу. Выбирайте безналичный расчет при оплате товаров. Ведь для вас – это удобно, а для нас – безопаснее. Все наши магазины принимают безналичный расчет", - отметили в Fozzy Group.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.