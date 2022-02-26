По словам министра агрополитики, большинство предприятий по производству продуктов питания работают в штатном режиме.

Министерство аграрной политики провело координационные совещания с производителями муки, хлеба, торговыми сетями, всех между собой скоммуницировали и проговорили все детали относительно бесперебойных поставок продовольствия в города, села и поселки Украины.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своем Телеграм-канале.

"Сейчас существенно изменилось распределение спроса на базовые продукты по регионам в связи с массовыми переездами людей. Все перестраиваются. Мы концентрируем поставки в регионы с самым большим спросом", - подчеркнул Лещенко.

Отмечается, что большинство предприятий по производству продуктов питания работает в штатном режиме. Все они подтверждают свою готовность обеспечивать украинцев продовольствием в необходимых объемах.

Министр агрополитики заверил, что никаких рисков для населения не существует.

"И даже больше: наш украинский аграрий именно сейчас, в сложное время войны, продолжает выполнять свою работу: сеет и вносит удобрения, чтобы хлеб оказался на столах наших граждан, на столах наших военных, которые героически и самоотверженно защищают сегодня Украину", - подчеркнул Лещенко.

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