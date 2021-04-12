На реализацию проекта в 2021 году предусмотрено 190,6 млн грн.

В рамках президентской программы «Большая стройка» в Харькове начали возведение нового лечебно-диагностического корпуса онкологического центра. Уже начаты работы по монтажу первой колонны, до этого продолжался процесс подготовки. Об этом сообщает Харьковская ОГА.

10 апреля с ходом работ ознакомилась председатель Харьковской ОГА Айна Тымчук.

"Сейчас идет монтаж первой колонны, от которой зависит вся конструкция нашего объекта. В конструкции в среднем 18 изделий. До этого проводили усиление, армирование каркаса. Все эти работы велись и ведутся на это время», - рассказал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Харнам.

Сейчас на строительстве работы выполняют три бригады. Также продолжаются работы по монтажу башенного крана, с помощью которого будут устанавливать смонтированные колонны. В 2021 году на объекте планируют провести работы первой и второй очереди строительства. В частности, планируется проведение работ по обустройству кровли, стеновых ограждений, провести остекление. Также планируется монтаж газовой котельной, чтобы при дополнительном выделении средств выполнять внутренние отделочные работы и обустройство инженерных сетей.

На реализацию проекта в 2021 году предусмотрено 190,6 млн грн. Сейчас это субвенция из государственного бюджета, средства Государственного фонда регионального развития и средства областного бюджета.

Как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, во второй половине этого года в рамках президентской программы должна начаться реконструкция областных больниц.

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Автор: Григорий Бондарь