Европейские чиновники согласились, что нужно полностью запретить российскую металлопродукцию.

В Европейском Союзе соглашаются, что запрет на российскую металлопродукцию должен быть расширен, и работа уже ведется. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко, который ранее с коллегами-депутатами ПАСЕ обратился к ЕС с соответствующим призывом.

"Мы получили ответ на наше письмо от Верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля. Он заявил, что полностью согласен: вся без исключения металлопродукция из страны-агрессора должна быть запрещена и эта работа уже ведется", – написал Гончаренко.

В письме, в частности, Боррель заявил, что абсолютно согласен с предложением депутатов полностью прекратить импорт российской металлопродукции в ЕС.

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"Важно продолжать поиск путей дальнейшего сдерживания финансовых поступлений России. Учитывая процесс принятия решений в Союзе, особенно в отношении внешней политики и политики безопасности, важно достичь единодушной поддержки всех государств-членов. Сейчас для достижения этого порога необходимо согласовать различные позиции. Будьте уверены, что ваше предложение будет тщательно рассмотрено", – написал Боррель.

Напомним, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года, чем фактически ослабил ранее введенные ограничения.

В свою очередь депутаты трех стран – Украины, Польши и Эстонии – обратились к ЕС с призывом действовать жестче, и работать не только над введением новых санкций, но и усиливать уже существующие.