Российская металлопродукция может попасть под европейские санкции.

Страны ЕС начали консультации по восьмому пакету санкций против россии за агрессивную войну против Украины. Российская металлопродукция может попасть в санкционный список. Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями прайс кепов на нефть, то она, вероятно, не будет фигурировать в пакете немедленных санкций ЕС против России. Но скорее всего будут санкции на химикаты, машиностроение, металлопродукцию (стоимость порядка 12 млрд евро)", - сообщил Джозвяк.

По данным западных СМИ из дипломатических источников, новый пакет санкций могут одобрить уже 6-7 октября, когда состоится заседание Евросовета, а Европейская комиссия внесет соответствующие предложения уже на следующей неделе.

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В марте в рамках четвертого санкционного пакета Европа запретила импорт большинства видов российской стальной продукции. Однако полуфабрикаты и ЖРС в список не попали (за исключением произведенных компаниями, на которые распространяются прямые санкции). Поэтому россия продолжает поставки данной продукции в ЕС. Крупнейшими потребителями российской металлопродукции являются Италия, Бельгия, Словакия, Дания.