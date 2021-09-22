До конца 2021 года пилотный проект заработает для граждан не менее чем в двух областях.

Уже скоро на портале "Дія" можно будет оформить онлайн: жилищные субсидии, получение пенсий, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям. Также через приложение можно будет сделать обращение в электронной форме за социальными услугами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Минсоцполитики совместно с Минцифрой расширяют пилотный проект по внедрению единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) в отдельных областях.

"В рамках пилотного проекта украинцы смогут получать государственную соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство; на детей одиноким матерям; на тяжелобольных детей; при усыновлении ребенка; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Также люди смогут на портале "Дія" получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг и назначению компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлава Минфина о переписи населения: "Скажите спасибо, что мы нашли деньги"Отмечается, что услуги будут доступны благодаря продолжению экспериментального проекта Единой информационной системы социальной сферы. Эта система обеспечивает прозрачность и автоматизацию процессов начисления соцвыплат, а также введет электронный документооборот в социальной сфере.

По данным Минцифры, к концу 2021 года пилотный проект заработает для граждан не менее чем в двух областях. Такое решение было принято по результатам успешного завершения первого пилотного проекта по внедрению ЕИССС, в котором принимали участие работники четырех территориальных управлений социальной защиты населения и пяти территориальных общин Киевской и Житомирской областей.

"В рамках ЕИССС уже в этом году планируется создание реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Это поможет сэкономить государству миллиарды гривен и увеличить соцвыплаты для украинцев", - подчеркнули в Мінцифри.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в "Дії" появилась новая важная функция для автомобилистов.

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Автор: Екатерина Жирий