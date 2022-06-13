Также в "Дии" можно сразу уплатить налог.

Отныне в приложении "Дия" можно подать декларацию плательщика единого налога и уплатить налог за несколько кликов.

Об этом Министерство цифровой трансформации сообщило в своем Telegram-канале.

"Теперь ФОПы-упрощенцы 3-й группы, которые подали заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%, могут подать такую декларацию за несколько кликов в "Дии", - говорится в сообщении.

Для этого нужно авторизоваться в приложении "Дия", в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФОП" — Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц. Затем нужно ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверить контактные данные и декларацию. И в конце концов остается подписать ее "Дия.Подписью" и отправить.

"Размер налога рассчитывается автоматически. Далее декларация поступает в налоговую службу", - отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в "Дии" также можно сразу уплатить налог за несколько кликов. А вся отчетность будет в смартфоне.

Как сообщал УНИАН, портал "Дия" запустил новую услугу "єДекларация" для предпринимателей.

"єДекларация" для бизнеса заменит 374 вида различных разрешительных документов. Например, лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения и выводы.

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