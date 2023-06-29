Изначально сервис будет доступен для детей, женщин и других невоеннообязанных украинцев.

В "Дие" вернули одну из самых ожидаемых услуг. Теперь украинцы могут присоединиться к бета-тесту изменения места жительства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что услуга была усовершенствована и из нее исключили человеческий фактор.

"Уже скоро сможете в несколько кликов сменить место жительства без походов в ЦПАУ или органы регистрации. Также мы автоматизировали сервис и исключили человеческий фактор. Услугой смогут воспользоваться женщины и дети", - отметил Федоров.

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В пресс-службе "Дии" также объяснили, что нужно иметь для того, чтобы воспользоваться сервисом:

иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дии";

иметь налоговый номер;

быть старше 14 лет, или старше 18, если меняете место жительства ребенка;

не быть военнообязанным;

право собственности на жилье должно быть внесено в реестр недвижимости с 2013 года.

Присоединиться к тестированию услуги можно по ссылке.

Услуги в "Дії" - что могут украинцы

Как сообщал УНИАН, 19 июня стало известно, что вскоре вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть свои средства в несколько кликов в приложении "Дия". Тогда Минцифры подписало меморандум с Фондом гарантирования вкладов и уже совместно работают над новой услугой.

Также с 21 июня на портале "Дия" можно автоматически закрыть ФЛП. Услуга полностью автоматическая и делает невозможным человеческий фактор. Воспользоваться услугой могут физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП, а также предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

22 июня в Министерстве цифровой трансформации анонсировали пять новых сервисов, которые вскоре будут доступны в приложении или на портале "Дии". По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ведомство планирует отцифровать 100 процентов самых популярных государственных услуг до конца 2023 года.

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