Услуга будет работать в тестовом режиме.

С 1 декабря на портале "Дия" станет доступной услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины.

Об этом сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"С 1 декабря запускаем бета-тест смены места жительства онлайн на портале "Дия", - сообщил Федоров.

Читайте такжеУ Зеленского раскрыли детали выплат вакцинированным: на что можно будет потратить тысячу от президентаПо словам министра, услугу можно будет получить за один рабочий день без посещения учреждений и долгого ожидания. Полгода назад сменить место жительства онлайн уже можно было в Киеве, Харькове, Мариуполе, Виннице, Луцке, Кривом Роге и Ровно.

"Мы полностью трансформируем услугу, убирая бюрократию. Больше не нужно будет ехать, например, в свой родной город, даже если вы хотите там зарегистрироваться", - отметил Федоров.

Министр также добавил, что теперь мужчинам не нужно ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет.

Зарегистрироваться на смену места жительства можно здесь.

Напомним, услуга регистрации места проживания онлайн станет доступной с помощью портала "Дия" для тех украинцев, которые имеют паспорта в форме книги. Сейчас соответствующая услуга уже доступна для тех, кто имеет паспорт в форме ID-карты.

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Автор: Екатерина Малюга