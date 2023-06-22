Ведомство планирует отцифровать 100 процентов самых популярных государственных услуг до конца года.

В Министерстве цифровой трансформации анонсировали пять новых сервисов, которые вскоре будут доступны в приложении или на портале "Дии".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет издание LIGA.net.

По его словам, ведомство планирует отцифровать 100 процентов самых популярных государственных услуг до конца 2023 года.

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В частности, команда Минцифры работает над услугой растаможки авто в "Дие". В министерстве отмечают, что сейчас только из-за растаможки автомобилей уровень коррупции на таможне составляет от 50 млн долларов до 150 млн долларов в год. Сейчас в Минцифры дорабатывают законопроект, а затем его должна принять Верховная Рада.

Также уже скоро начнется бета-тестирование услуги смены места жительства. Отмечается, что когда человек будет менять место жительства, изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Кроме того, вскоре в "Дии" можно будет в несколько кликов произвести перерегистрацию авто с помощью QR-кода в случае купли-продажи. Продавец и покупатель смогут сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированных проверок главным сервисным центром. В Минцифры заверили, что новая услуга значительно сэкономит время и устранит необходимость посещать сервисные центры МВД.

Также в ведомстве отметили, что команда "Дии" работает над тем, чтобы в приложении были доступны и документы об образовании — аттестаты и дипломы. Которыми можно будет воспользоваться при поступлении в учреждения высшего образования или трудоустройстве.

"Приложением "Дмя" пользуются более 19,2 млн украинцев. В приложении доступны 26 услуг и 14 документов. Среди них - "едокумент", пособие по безработице, услуги для ВПЛ, поврежденное имущество, военные облигации, донаты на армию и т.д.", - добавили в Минцифры.

Новые услуги в "Дие" - детали

С 9 июня украинцы могут приобрести в "Дии" новую военную облигацию - "Симферополь". Она имеет ставку 19,5% и дату выплаты 15 января 2025 года. Также кроме Симферополя, доступны Ялта, Севастополь, Донецк и Мариуполь.

Также 19 июня стало известно, что вскоре вкладчики обанкротившихся банков смогут в приложении "Дия" вернуть свои средства в несколько кликов. Минцифры подписало меморандум с Фондом гарантирования вкладов и уже совместно работают над новой услугой.

С 21 июня на портале "Дия" можно автоматически закрыть ФЛП. Услуга полностью автоматическая и делает невозможным человеческий фактор. Воспользоваться услугой могут физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП, а также предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.