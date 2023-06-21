Услуга полностью автоматическая и исключает человеческий фактор.

Отныне на портале "Дия" можно автоматически закрыть ФЛП. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Закрывайте ФЛП за секунду - новая услуга уже на портале "Дия". Она полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Больше не надо долго ждать, пока заявление вручную проработает госрегистратор", - отметил Федоров.

По его словам, информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР), что исключает возможность ошибки. Пользователю надо только проверить данные и поставить электронную подпись. Далее заявление проработается автоматически. А результат можно получить на почту и в личном кабинете гражданина на портале "Дия".

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Отмечается, что воспользоваться услугой могут физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП, а также предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Новые возможности для украинцев в приложении "Дия"

Как сообщал УНИАН, с 23 мая в приложении "Дия" украинцы могут подавать заявление о замене водительского удостоверения за несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Услуга доступна для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения и для тех, кто потерял или повредил документ. А также изменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом.

Также с 9 июня украинцы могут приобрести в "Дие" новую военную облигацию - "Симферополь" со ставкой 19,5% и датой выплаты 15 января 2025 года. Также кроме Симферополя, доступны Ялта, Севастополь, Донецк и Мариуполь.

19 июня стало известно, что вскоре вкладчики обанкротившихся банков смогут в приложении "Дия" вернуть свои средства в несколько кликов.

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