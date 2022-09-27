Текущие банкноты останутся законным платежным средством.

Банкноты нового фунта стерлингов с портретом короля Карла III будут представлены к концу года и поступят в обращение к середине 2024 года.

Такое заявление сделали в Банке Англии, сообщает Politico.

"Портрет Его Величества появится на существующих дизайнах всех четырех полимерных банкнот, — говорится в заявлении. — Это будет продолжение текущей полимерной серии, и никаких дополнительные изменения в дизайн банкнот вноситься не будут".

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В соответствии с указаниями королевской семьи, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия смены монарха, существующие запасы банкнот с изображением королевы Елизаветы II будут по-прежнему выпускаться в обращение.

Текущие банкноты останутся законным платежным средством и будут изъяты из обращения только в случае износа или повреждения. Они будут находиться в обращении вместе с теми, которые посвящены королю Карлу III.

Елизавета II:

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Новым королем стал ее сын - Чарльз.

Спустя день он выступил с первым телевизионным обращением к нации. Чарльз III почтил память своей умершей матери. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли 19 сентября. После этого Букингемский дворец показал последний официальный портрет Елизаветы II.

25 сентября 2022 года появилось первое фото места захоронения Елизаветы ІІ.

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