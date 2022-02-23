Уже осенью 2022 года начнет работу новый украинский технический университет "Метинвест Политехника", способный перевернуть представления студентов постсоветского пространства о том, какими бывают учебные заведения. УНИАН узнал, как будут выглядеть помещения современного университета, и какие выгоды от обучения получат его будущие студенты.

Несмотря на напряженную ситуацию в Украине, вызванную агрессией воинственного восточного соседа, крупный бизнес в Украине продолжает инвестировать многомиллионные средства в развитие инфраструктуры во всей стране, включая города Донецкой и Луганской областей.

Группа компаний "Метинвест" показала визуализации нового современного технического университета – "Метинвест Политехника" в Мариуполе, который распахнет свои двери для первых студентов уже в сентябре 2022 года.

Состоять университет будет из главного кампуса, общежития и спортивного комплекса, и, согласно дизайну, разработанному нидерландской компанией MASA во главе с архитектором Хироки Мацуурой, помещения нового учебного заведения не будут иметь ничего общего с однотипными унылыми и тесными строениями советского типа, лишенными фантазии и навевающими тоску на всех входящих.

Университет "Метинвест Политехника" расположен в Мариупольском городском саду, что и определило его главную архитектурную особенность: учебное заведение не будет походить на отдельную конструкцию, выбивающуюся из общей концепции парка, а станет его логичным продолжением.

"Мы хотим сделать здание университета частью парка. Оно, конечно же, будет выполнять функции университета, но, к примеру, на первом этаже мы хотим продлить парк в само здание, сделать здание частью парка", – отмечал главный архитектор проекта Хироки Мацуура.

Новые визуализации будущего университетского здания позволяют убедиться в том, что команде дизайнеров и архитекторов удалось создать светлое, воздушное и многофункциональное пространство, которое будет вдохновлять студентов, вызывая желание снова и снова возвращаться в его стены.

Основные залы будущего университета

Согласно задумке архитектора, главный корпус университета будет состоять из 12 этажей, на которых расположатся учебные классы, современные лаборатории и библиотека, а на крыше будет красоваться терраса с потрясающим видом на сад. Также университетский комплекс будет включать в себя общежитие и спортивный комплекс.

Разумеется, главным материалом, из которого будут выполнены и которым будут декорированы университетские здания, была выбрана сталь. И это неудивительно, ведь Мариуполь – настоящая Мекка стали! Именно благодаря этому пластичному и многофункциональному материалу университетский корпус будет выглядеть стильно, современно и, в то же время, не слишком громоздко, при этом, идеально сочетаясь с парковым ландшафтом.

Первым делом, посетители университета будут попадать в центральный холл – пространство, состоящее из множества металлических элементов и конструкций, которые будут отражать свет, проникающий в помещение через большие французские окна, делая его визуально шире.

Просторный вестибюль будет залит дневным светом, а живописные пейзажи, открывающиеся из окон, будут создавать впечатление, словно студенты находятся не в университетском холле, а гуляют по залитому солнцем парку.

"Мы пытаемся дать как можно больше воздуха и света студентам. Традиционно студенты учатся в тесном пространстве с очень маленькими окнами. Мы хотим сделать пространство для них более просторным и легким, поэтому предлагаем большие окна", – добавляет архитектор Хироки Мацуура.

О многофункциональности пространства свидетельствуют также его отдельные элементы. К примеру, общественная лестница на макете помимо своей основной функции будет также исполнять роль удобных скамей с теплой деревянной поверхностью, на которых студенты смогут располагаться, чтобы подождать урок, подготовиться к занятиям либо обсудить последние новости веселыми компаниями.

Конечно, ступени станут не единственным возможным местом для ожидания студентов в холле. В этом помещении будут также мягкие пуфы и диваны, удобно расположенные рядом с любимым местом сбора молодежи – буфетом.

Самым большим пространством для собраний в университете станет конференц-зал, в котором будут проходить презентации и общественные выступления. Главным дизайнерским элементом в этом пространстве станет большая изогнутая стальная стена, которая будет отражать окружающие ее элементы, создавая на своей поверхности неповторимые рисунки.

"Многие не отдают должное суровой красоте стали, которую зачастую можно наблюдать только на заводе, где она производится. Я посещал металлургический завод "Метинвеста" в Мариуполе и остался в полном восторге. И в проекте здания университета я хотел показать эту суровую красоту. Я надеюсь, что это здание будет хорошим примером потенциала стали, её великолепия", – пояснил выбор главного материала, используемого в дизайне университета, архитектор.

Учебные зоны

С вестибюлем, холлом, буфетом и конференц-залом разобрались. А как же будут выглядеть аудитории университета – места, в которых студенты будут впитывать знания и вдохновляться на будущие победы?

Как и помещения на первом этаже кампуса, аудитории также будут выполнены в сдержанном минималистичном стиле в светлых тонах с использованием множества металлических элементов в дизайне, продолжая концепцию, заданную архитектором.

Учебные классы будут разделены на несколько типов: лектории, классические аудитории для проведения семинаров и лабораторные кабинеты для проведения практических опытов.

В "Метинвесте" отмечают, что на сегодня команда преподавателей, которые будут вести занятия в инновационном университете, уже собрана, современные образовательные программы – разработаны, а соответствующие лицензии от Минобразования - получены. Студентов будут обучать по девяти востребованным специальностям.

"Лицензии уже получены на 310 бакалавров и на 240 магистров. Все законодательные условия для запуска учебного процесса мы уже прошли. Наши следующие шаги – совершенствование учебных программ, организация образовательной и научной деятельности, развитие международных контактов и создания учебно-материальной базы", - отмечает ректор университета Александр Поважный.

При разработке образовательных программ в "Метинвест Политехнике" обязательным условием является применение дуальной системы образования. Во время такой системы студенты два дня изучают теорию с применением современной практической базы в университете, а четыре дня проводят на производстве по той специальности, которую выбрали.

Кроме того, в компании добавляют, что команда университета "Метинвест Политехника" намерена использовать в своей работе наиболее актуальный опыт международных и украинских партнеров.

"Мы подписали договоры о сотрудничестве с высшей школой управления охраной труда в Катовице, с Берлинской Академией сырьевых материалов Европейского института и технологий, национальным университетом "Черниговская Политехника", Днепровским государственным техническим университетом. Это открывает двери нашим студентам в вопросах обмена опытом, доступа к базам партнеров, получению двойных дипломов и многим другим полезным ресурсам", – пояснил руководитель департамента международных проектов Константин Моисеенко.

…Помимо лекториев, аудиторий и лабораторных кабинетов в "Метинвесте Политехника" также планируется создать удобные залы для совещаний, в которых студенты смогут обсуждать свои задания и работать в группах.

Соответствующие комнаты, помимо необходимых для работы инструментов, будут содержать также комфортную зону отдыха и ожидания – с удобными диванами и журнальными столиками.

И, естественно, какой же университет обойдется без библиотеки?

В "Метинвест Политехнике" библиотека расположится на последнем этаже корпуса и будет такой же воздушной и светлой, как и другие помещения. Стальные элементы на стенах, а также металлическая поверхность пола и столов будут отражать солнечные лучи и небо, наполняя пространство яркими красками.

Финальный штрих: общежитие и спорткомплекс

Помимо прочего, университетский комплекс будет включать в себя общежитие, состоящее из удобных комнат для жизни и учебы будущих студентов.

Соответствующие комнаты в университетском общежитии будут предусмотрены и для преподавателей.

В подвальной части общежития команда архитекторов и строителей планируют обустроить спортзал, душевую, прачечную и медицинский блок.

…И это еще не все! Как известно, в здоровом теле – здоровый дух, потому рядом с университетским городком разместится масштабный спортивный комплекс, который будет включать в себя футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, а также тренажеры и беговую дорожку.

Территорию Мариупольского городского сада, который гостеприимно предоставил свои земли для возведения университета, также не оставили без внимания – его сделают более ухоженным и удобным для горожан.

"Кроме здания мы хотим оживить все пространство в районе университета и парка. Сейчас только четверть территории парка благоустроена, остальная часть – заброшена. Мы должны позволить людям посетить любую часть парка, чтобы по-настоящему его оживить", – отмечает Хироки Мацуура.

Кроме того, территорию студенческого городка "Метинвест" намерен озеленить деревьями и кустарниками, а также украсить оригинальными скульптурными произведениями.

Общие инвестиции в свой масштабный образовательный проект "Метинвест" оценивает в более, чем 30 миллионов евро.

"Здесь будут учиться лучшие студенты со всей Украины. Мы в этом уверены. "Метинвест Политехника" – заявка на будущее, сигнал о том, что группа "Метинвест" в Украине всерьез и надолго. Этими инвестициями мы говорим о своей уверенности в стабильности и развитии нашей Украины", – заявляет генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как отмечают в компании, строительные работы над обустройством парка и университетского комплекса идут по плану, и уже в июле все желающие студенты смогут подать свои документы в приемную комиссию "Метинвест Политехники", которая имеет все шансы стать новым стандартом качественного образования в Украине.