Бывшее руководство «Укроборонпрома» нанесло государству ущерб на 5 миллионов гривень — СБУ

Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров

Служба безопасности подозревает бывшего директора предприятия концерна «Укроборонпром» в том, что он нанес государству ущерб на сумму почти 5 млн грн при выполнении государственного оборонного заказа.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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На что должны были пойти деньги

В СБУ рассказали, что одно из предприятий, которое входит в состав «Укроборонпрома», получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового оружия. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению, заявили в спецслужбе.

Сорванный контракт и иск европейских партнеров

По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию.

«В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта», — говорится в сообщении.

Цена вопроса

Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя госпредприятия. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Хронология событий

В феврале 2020 года на предприятии "Укроборонсервис", входящем в Государственный концерн "Укроборонпром", прошли обыскив рамках расследования в отношении бывших руководителей одного из экспортеров.

Следственные действия проводились по результатам данных служебных расследований, которые были проведены новым руководством концерна в конце 2019 года. Сообщается, что служебное расследование выявило существенные злоупотребления бывшим руководством предприятия в течение 2017-2019 годов.

Результаты служебного расследования были переданы в правоохранительные органы и стали основанием для возбуждения уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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