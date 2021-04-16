Продолжается передача ещё двух предприятий.

Государственный концерн "Укроборонпром" передал в Фонд государственного имущества 15 государственных предприятий и корпоративные права еще двух акционерных обществ, которые потеряли свое значение для обороноспособности страны.

Как передает пресс-служба концерна, также продолжается передача ещё двух предприятий.

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Что касается переданных предприятий, то речь идёт о Винницком авиационном заводе "ВИАЗ", Запорожском автомобильном ремонтном заводе, Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения, "171 Черниговском ремонтном заводе", "Укроборонресурсах", Украинском радиотехническом институте, "Укроборонлизинге", Научно-исследовательском институте "Буран", Центральном конструкторском бюро "Изумруд", заводе "Квант", Херсонском заводе "Судмаш".

Также в этот перечень входят Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, Ивано-Франковский котельно-сварочный завод, Ривненский автомобильный ремонтный завод, Специальное конструкторское бюро "Молния", Закарпатское вертолётное производственное объединение и Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт.

В процессе передачи в ФГИУ находится ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" и в Минобороны - ГП "Украинская авиационная транспортная компания".

"Предприятия "Укроборонпрома", которые вошли в перечень на отчуждение, де-факто давно потеряли связь с оборонно-промышленным комплексом и соответственно не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности или были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели. Общая стоимость активов указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года составила более 280,6 млн грн. При этом только за первое полугодие 2020 года они получили убытков почти на 15 млн грн, а сумма общей задолженности по заработной плате составляет более 7,6 млн грн", - сказано в сообщении.

После передачи 17 предприятий в состав "Укроборонпрома" входят 118 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории.

Что этому предшествовало

Ранее заместитель генерального директора концерна по управлению активами Мустафа Найем заявил, что почти половина зданий и сооружений предприятий, входящих в состав государственного концерна «Укроборонпром», не имеют необходимой документации.

«Из 7 тысяч зданий и сооружений, которые есть у всех компаний, зарегистрированы, то есть, имеют документацию, 53%. Это означает, что 47% зданий у вас завтра могут забрать. Чёрные регистраторы, нотариусы, и это вопрос только зданий. Земельные участки: 14% земельных участков вообще не имеют документацию», - сказал он.

14 апреля 2021 года Кабинет министров утвердил политику собственности государственного концерна "Укроборонпром".

"Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

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Автор: Дмитрий Шварц