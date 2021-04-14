Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров утвердил политику собственности государственного концерна «Укроборонпром».

Соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Как сказано в пояснительной записке к документу, политика собственности определяет приоритеты, согласно которым государство владеет концерном, основные задачи, которые возложены на концерн и его участников, а также устанавливает ключевые показатели эффективности «Укроборонпрома».

Целью предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома», определено удовлетворение текущих и будущих потребностей Вооруженных сил в вооружении и технике, расширение производства гражданской высоко-технологической продукции и увеличение объема экспорта продукции военного и гражданского, а также двойного назначения.

Что этому предшествовало

Ранее заместитель генерального директора концерна по управлению активами Мустафа Найем заявил, что почти половина зданий и сооружений предприятий, входящих в состав государственного концерна «Укроборонпром», не имеют необходимой документации.

«Из 7 тысяч зданий и сооружений, которые есть у всех компаний, зарегистрированы, то есть, имеют документацию, 53%. Это означает, что 47% зданий у вас завтра могут забрать. Чёрные регистраторы, нотариусы, и это вопрос только зданий. Земельные участки: 14% земельных участков вообще не имеют документацию», - сказал он.

«Укроборонпром»

Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

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Автор: Дмитрий Шварц