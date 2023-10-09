Чаще всего преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет и людей старше 65 лет.

Согласно опросу Национального банка из почти 113 тысяч опрошенных украинцев 11 процентов становились жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщила пресс-служба регулятора, Национальный банк в партнерстве с компанией "Опендатабот" запустили масштабный просветительский проект, призванный проверить знания украинцев по противодействию кибершахрайству. Проект предусматривает опрос пользователей о том, как часто они сталкиваются с кибермошенничеством во время военного положения.

"Сейчас опрос прошли более 112,9 тысячи пользователей. По его результатам оказалось, что каждый девятый опрошенный (11%) становился жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Пользуясь ситуацией и сложным положением граждан, преступники адаптировали мошеннические схемы под сегодняшние реалии и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от государства, международных и благотворительных организаций", - говорится в сообщении.

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Также результаты опроса свидетельствуют, что чаще всего преступники обманывают молодежь в возрасте 18 – 24 лет (14% опрошенных) и людей старше 65 лет (11,5%). Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривень, еще четверть опрошенных потеряли более 5 000 гривень.

Большинство мошеннических случаев произошло при покупке или продаже товаров в интернете - 52,7%. Второе по популярности место занимает такое мошенничество как фишинговые ссылки – 18,6%. Далее в списке распространенных мошеннических схем - взлом аккаунтов в соцсетях (12%) и выманивание информации по телефону (10,2%).

"Характерно, что большинство случаев, когда граждане теряют свои средства, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг. Половина от общего ущерба от мошенничества с платежными картами произошла из-за социальной инженерии. Их можно было бы избежать, помня и соблюдая правила безопасного использования платежных карт", - отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Мошенничество во время войны

В конце сентября правоохранители заблокировали работу мошеннического колл-центра в Днепре - злоумышленники похищали деньги со счетов украинцев, работающих в Польше. Организовали работу колл-центра местные криминальные авторитеты, а прикрывал их деятельность правоохранитель с руководящей должностью.

Украинцев предупредили о распространенной схеме мошенничества в Польше. Украинцев предостерегают от распространенного способа мошенничества с помощью платежного механизма BLIK, который позволяет быстро расплачиваться в обычных и онлайн-магазинах, в мобильных приложениях, вносить и снимать наличные через банкоматы, переводить деньги другим людям без использования физической банковской карты.

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