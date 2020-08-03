Microsoft подтвердила планы купить долю в TikTok

В компании уточняют, что переговоры пока предварительные и нет гарантий, что они продолжатся.

Компания Microsoft рассматривает возможность приобретения доли в китайском приложении TikTok. Ранее о заинтересованности компании сообщали СМИ со ссылкой на источники.

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«Microsoft в ближайшие нескольких недель перейдет к переговорам с компанией-владельцем TikTok ByteDance и в любом случае завершит их не позднее 15 сентября 2020 года. В ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством США, в том числе с президентом», - говорится в заявлении компании, передает kommersant.

В компании уточняют, что переговоры пока предварительные и нет гарантий, что они продолжатся. По информации The Wall Street Journal, компания приостановила переговоры после заявления президента США Дональда Трампа о планах запретить в стране приложение. «Microsoft высоко ценит личное участие правительства США и президента Трампа, поскольку они продолжают разрабатывать надежные меры безопасности для страны»,— говорится в сообщении компании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские соцсети TikTok и WeChat могут использоваться для сбора информации о гражданах США. Сейчас администрация Белого дома рассматривает возможность полного запрета приложения на территории страны. Вчера, 2 августа, глава Госдепартамента Майк Помпео сообщил, что определенные меры против TikTok будут приняты в ближайшие дни.

В июне TikTok и еще около 60 китайских приложений заблокировали в Индии, так как они якобы наносили ущерб суверенитету и безопасности страны. Представитель TikTok заявил, что компания не передает данные пользователей властям иностранных государств.

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