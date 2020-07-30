Потенциальные инвесторы оценили TikTok в $50 миллиардов - СМИ

Однако пока нет никакой уверенности, что ByteDance согласится на любую сделку.

Инвесторы, заинтересованные в покупке TikTok у материнской компании ByteDance, оценили приложение в $50 млрд, а его выручка по итогам 2020 года прогнозируется на уровне $1 млрд.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, китайская компания ByteDance рассматривает ряд вариантов, чтобы отказаться от контроля над TikTok на фоне давления регуляторов США.

Ранее Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) выразил опасения по поводу безопасности персональных данных, обрабатываемых TikTok.

По словам источников агентства, нет никакой уверенности, что ByteDance согласится на любую сделку.

"Рассматриваются варианты продажи только американского бизнеса TikTok, создание независимого совета директоров или вывода сервиса под управление нового холдинга.

Никаких решений ByteDance еще не приняла, заявляют источники. Компания отказалась от комментариев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 июля стало известно, что группа американских инвесторов рассматривает возможность покупки пакета акций TikTok у китайской ByteDance на фоне возможного запрета сервиса на территории США. Инвесторы во главе с венчурными фирмами General Atlantic и Sequoia Capital ведут переговоры с казначейством США и другими регуляторами о возможности дистанцировать TikTok от китайских владельцев.

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