Отмечается, что компания пытается вернуть посетителей при помощи различных акций.

Компания McDonald's впервые с 2020 года столкнулась с падением продаж по всему миру. В частности, эта тенденция объясняется снижением количества посетителей.

Издание Bloomberg пишет, что во втором квартале сопоставимые продажи сети - показатель, отражающий работу ресторанов, открытых более года, - упали на 1% по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на закрытие торгов в пятницу, 26 июля, акции McDonald's упали на 15% в этом году. Прибыль в первом квартале составила 2,97 доллара на акцию, что ниже среднего показателя.

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Рост продаж McDonald's замедлился в этом году, поскольку посетители ресторанов по всему миру сокращают потребление биг-маков, ущемленные многолетним ростом цен и жесткими семейными бюджетами.

В конце прошлого квартала компания запустила в США акцию по продаже блюд за 5 долларов. Первые результаты говорят о том, что это привлекает клиентов, хотя рост продаж будет заметен только в конце года. Кроме того, сеть ввела в меню акционные предложения, надеясь привлечь покупателей.

По словам главного исполнительного директора Криса Кемпчински, сеть по-прежнему будет ориентироваться на "надежные, повседневные ценности", поскольку покупатели становятся более разборчивыми в своих расходах.

За пределами США бойкоты из-за войны между Израилем и Хамасом продолжают сказываться на продажах в сегменте, включающем Ближний Восток. Ранее компания предупреждала, что спад будет продолжаться до тех пор, пока конфликт не разрешится. McDonald's также сообщила о снижении продаж в Китае и Франции.

Общесистемные продажи - показатель, учитывающий работу новых ресторанов, - также снизились, что говорит о том, что открытие новых заведений не компенсирует проблему существующих. Сеть бургерных находится в самом разгаре амбициозного плана расширения, планируя к 2027 году иметь 50 000 заведений по всему миру.

McDonald's - последние новости

Компания McDonald's потеряла свой торговый знак "Биг Мак" для продуктов из мяса птицы, но сохранила для говядины. Произошло это после длительного спора с ирландским конкурентом Supermac's.

Конкурент заявлял, что McDonald's использовал торговую марку, чтобы заблокировать расширение ирландской сети ресторанов быстрого питания в блоке.

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