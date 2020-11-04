По его словам, суд удовлетворил ходатайство о проведении 26 ноября онлайн видеотрансляции судебного заседания в сети Интернет.

Шевченковский районный суд Киева 26 ноября перейдет к рассмотрению по сути дела о снятии арестов с акций запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель одного из акционеров «Мотор Сичи» в суде, адвокат юридической фирмы Arzinger Алексей Задоенко после объявления судьи о переносе судебного заседания.

«Мы продолжаем стоять на позиции, что судебное заседание из-за значительного общественного интереса должно быть максимально открытым и доступным каждому гражданину Украины, каждому инвестору, поэтому мы подали ходатайство о проведении онлайн видеотрансляции судебного заседания в сети Интернет. Суд его удовлетворил, но для технической организации трансляции нужно некоторое время. В связи с этим заседание состоится 26 ноября в 10:00», - сказал он.

Также Задоенко напомнил, что арест акций "Мотор Сичи" очень пагубно влияет на деятельность компании, поскольку не могут функционировать органы компании, не может нормальным образом перераспределяться прибыль, не могут приниматься важные управленческие решения в деятельности организации, а самое главное – нет возможности вкладывать новые инвестиции в развитие «Мотор Сичи".

«Важным моментом также является то, что ни компания, ни ее должностные лица не имеют статуса стороны в данном уголовном производстве. Они не являются ни подозреваемыми, ни обвиняемыми, поэтому претензии к компании абсолютно надуманные», - отметил Задоенко, добавив, что не существует доказательств каких-либо противозаконных действий, а если бы они действительно были, то за три года, очевидно, бы уже кому-то объявили подозрение.

Как сообщал УНИАН, 4 августа группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о сотрудничестве по развитию украинского авиастроения и непосредственно запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Cич".

В частности, компания DCH приобретает у китайской компании более 25% акций акционерного общества "Мотор Сич".

После оглашения этого решения был наложен дополнительный арест на акции компании. Акции компании ранее арестовывались по требованию СБУ в 2017, 2018 и 2020 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию с продажей контрольного пакета акций "Мотор Сичи" в числе других подобных предприятий и дать оценку последствиям этой сделки для экономических интересов Украины. Премьер-министр, в свою очередь, в интервью «Радио Свобода» призвал не политизировать ситуацию и решать вопрос в судебном порядке.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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Автор: УНИАН