Специалист отметила, что социальная защита ждет украинцев, а они не приходят за ней.

В Украине в госбюджет было заложено значительно больше средств на субсидии, чем выплачено гражданам. Об этом РБК-Украина сказала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

"Все думали, что в 2022-23 за помощью обратится большое количество людей, гораздо большее, чем раньше. Думали, что люди пойдут за теми же субсидиями, за помощью малообеспеченным семьям. Но оказалось, что этих средств (из бюджета - ред.) просто не выбрали", - сказала специалист.

Она добавила, что очень много людей из уязвимых слоев населения выехали за границу. Черенько детализировала, что для мам с детьми за границей, например, гораздо лучшие выплаты.

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Издание уточнило, что если в Украине такие выплаты составляют 3 588 грн на ребенка до 6 лет из малообеспеченных семей, то в Германии - это от 357 евро или 15,6 тыс. грн в месяц.

Кроме того, социолог добавила, что многие украинцы живут в зонах, где трудно оформить субсидии.

Она заявила, что на классические программы социальной помощи люди мало подаются. "То есть социальная защита ждет людей, а они не приходят", - подчеркнула она.

Субсидии в Украине: новости

4 ноября Пенсионный фонд пересчитал размеры жилищных субсидий для населения на отопительный сезон 2024 и 2025 годов.

А 11 ноября в Минсоцполитики сообщили, что внесли изменения в назначение субсидий для отдельных категорий граждан.

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