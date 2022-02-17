Страховая компания ИНГО сообщила, что имеющие право на получение компенсации вследствие ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, получат страховую выплату согласно правилам и условиям обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом сказано в сообщении страховщика, размещенном на его официальном сайте.

"Ответственность группы DCH как владельца автомобиля с номерными знаками 0018 застрахована в страховой компании "ИНГО" по договору ОСГПО. Согласно сообщению Национальной полиции Украины, событие, произошедшее с автомобилем на трассе в районе г. Чугуева, является страховым случаем", — сообщили в страховой компании.

Страховая компания уже начала процедуру подготовки компенсационной выплаты согласно договору страхования ОСГПО.

"На основании этой информации Страховая компания "ИНГО" зарегистрировала дело по категории рисков "Риск смерти человека в ДТП" и готова в полном объеме провести страховую выплату всем, кто имеет на это право", — заявила компания в официальном сообщении.

Сам Ярославский в официальном комментарии о ходе расследования назвал его "искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело", отметив что в ходе следствия, находящегося на личном контроле глав МВД и Генпрокуратуры, исчезают ключевые доказательства, само следствие сопровождается давлением на его бизнес и дестабилизацией частной жизни и рабочих процессов, "налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения". Ярославский заявил, что его юридическая команда активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего и пообещал "лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела".

Как известно, в ночь с 9 на 10 февраля на участке 534 км трассы "Киев-Харьков-Довжанский" в канун визита на Харьковщину президента Украины Владимира Зеленского произошло ДТП с участием автомобиля из кортежа Александра Ярославского. На месте происшествия был обнаружен труп местного жителя Максима О., ранее трижды судимого за изготовление и потребление наркотиков, кражи и семейное насилие в отношении своей матери. Подозреваемым в совершении ДТП является водитель одной из вспомогательных служб DCH, с ним проводятся следственные действия.