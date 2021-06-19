Главы МИД двух стран договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соответствующего соглашения.

Украина и Молдова готовят соглашение о взаимном признании ID-паспортов для пересечения гражданами обеих стран общей границы.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на переговорах руководителя украинского дипломатического ведомства Дмитрия Кулебы с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокоем, которые состоялись на полях Анталийского дипломатического форума.

Министры договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании ID-карточек для упрощения движения между странами.

Они также обсудили ход реализации инфраструктурных проектов.

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Ключевой темой разговора Кулебы и Чокоя стало развитие формата Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Кулеба выразил надежду, что внеочередные парламентские выборы в Молдове 11 июля пройдут в открытый, демократический и конкурентный способ, без вмешательства со стороны России.

Напомним, в мае Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Внутренние украинские COVID-сертификаты должны появиться в приложении "Дія" 1 июля.

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Автор: Виктория Токарева