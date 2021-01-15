Компания Nestle заключила договор с компанией Starbucks о продаже кофе этого бренда в Украине. Однако, компания не спешит открывать фирменные кофейни в Украине.

Одна из крупнейших продовольственных корпораций в мире — компания Nestle заключила договор с компанией Starbucks на продажу кофе этого бренда в Украине.

Об этом, как сообщает НВ, во время zoom-пресс-конференции рассказал генеральный директор Nestle в Украине Алессандро Дзанелли.

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По его словам, соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано в 2018 году. Nestle заплатила за право представлять бренд в разных странах $7,15 млрд. В рамках сделки около 500 сотрудников Starbucks перешли на работу в Nestle.

«Это позволит нам расширить линейку продукции, привлечь потребителей, которые ранее не пили кофе или пили его редко. Starbucks — известный бренд в Украине», — говорит Алессандро Дзанелли. Продукция представлена в премиальном сегменте и ее стоимость составит около 100 грн за 100 гр.

Срок действия соглашения в контракте не прописан. Nestle может продавать продукцию Starbucks в супермаркетах, маркетплейсах и в сегменте HoReCa (кафе, бары, рестораны), в который компания намерена выйти в ближайшее время.

«Об открытии кофеен речи в контракте нет», — уточнил он. Помимо Украины, Nestle продает кофе и в других странах, где нет фирменных кофеен компании — странах Балтии, а также планирует выйти на рынки Молдовы и Беларуси.

Что этому предшествовало

В июне 2020 года в Starbucks сообщили, что не планируют выходить на украинский рынок. Такое заявление компания сделала, комментируя фейковый пресс-релиз об открытии в Украине трех кофеен сети.

Что такое Starbucks

Starbucks Corporation, «Стáрбакс» — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. На сентябрь 2018 года сеть Starbucks объединяла свыше 29 тысяч торговых точек в 75 странах мира (из них 14 тысяч работают по лицензии).

Компания Starbucks стала прибыльным предприятием в Сиэтле в начале 1980-х годов. Первая торговая точка Starbucks за пределами Северной Америки была открыта в Токио в 1996 году; впоследствии заграничная сеть составила треть торговых предприятий компании.

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Автор: УНИАН