Средняя пенсия в Польше €512 - 16 025 грн.

Чтобы Украина по уровню жизни приблизилась к Польше, средняя пенсия для наших граждан должна быть увеличена в два раза.

Такое мнение в Facebook озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

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"В Польше минимальная пенсия €250 (7825 грн по курсу 31,3). 46,15% от минимальной зарплаты - 541Є = 16 956 грн", - отметил Попенко.

Он также сообщил, что средняя пенсия в Польше €512 - 16 025 грн, что составляет 38,38% от средней зарплаты 1290Є, это примерно 41758 грн.

"Средняя платежка в Польше за коммунальные услуги 967 злт , или 6480 грн, т.е.соотношение средней платежки к минимальной пенсии в Польше 82,8%. Соотношение средней платежки к средней пенсии в Польше 40,44%. Минимальная пенсия в Украине составляет 1854 грн", - отметил Попенко

Он также сравнил пенсии в Польше с теми, которые получают украинцы.

"В 2021 году средняя женская пенсия в Украине составляет 3031,32 грн. Это на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн, т.е. ориентировочно 3800 грн это средняя пенсия в Украине. Коммунальные тарифы в Украине в среднем составляют сумму в месяц около 3000 грн. Соотношение средней платежки к минимальной пенсии в Украине - 161%. Соотношение средней платежки к средней пенсии в Украине составляет 78%. При наших тарифах если сравнивать с Польшей минимальная пенсия в Украине должна быть 3623,19 грн (на 95% больше), либо тарифы на 51% ниже. Средняя пенсия в Украине должна быть 7816 грн (на 105% больше) либо соответственно тарифы на 51% ниже", - заявил Попенко.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко