Немедленной реакции Китая на высказывания Бернса, прозвучавшие во время семинара по китайско-американским отношениям, не последовало.

Поддержка Китаем полномасштабного вторжения России в Украину путем предоставления технологий для ракет и другого вооружения является "крупной ошибкой", заявил в среду посол США в Пекине Николас Бернс.

Выступая в китайском финансовом центре Шанхае, Бернс также сказал, что российское вторжение, продолжающееся уже третий год, превратилось в "экзистенциальный кризис" в Европе, пишет AP.

"Мы считаем, что это большая ошибка - позволять китайским компаниям тысячами отправлять так много компонентов, технологических компонентов, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для укрепления и усиления оборонно-промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны", - сказал Бернс.

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Китай "не является нейтральным, но фактически встал на сторону России в этой войне", - заявил посол, добавив, что это решение прямо противоречит давнему требованию Китая о "суверенитете и территориальной целостности".

Немедленной реакции Китая на высказывания Бернса, прозвучавшие во время семинара по китайско-американским отношениям, не последовало.

В недавнем интервью The Wall Street Journal Бернс также раскритиковал Пекин за подрыв культурных и образовательных обменов между людьми путем допросов и запугивания граждан, которые посещают организованные США мероприятия в Китае.

Его комментарии вызвали упрек со стороны Министерства иностранных дел Китая.

"Именно США, а не Китай, нарушили и препятствовали культурным и межличностным обменам между двумя странами", - заявила в среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. "США использовали национальную безопасность как ложный предлог для преследования, допросов и депортации китайских студентов, прибывающих в США. Такие действия нанесли огромный ущерб заинтересованным лицам. Они создали пугающий эффект".

В Вашингтоне Госдепартамент "абсолютно" согласился со "всем, что сказал посол" в интервью, сообщил пресс-секретарь Мэтью Миллер.

"Очень сложно" улучшить отношения между людьми, "когда китайское правительство преследует либо американских граждан, находящихся в Китае, либо преследует китайских граждан, которые участвуют… или пытаются участвовать в американских программах", - сказал Миллер.

Сотрудничесво Китая и РФ - детали

Китай настаивает, что он не оказывает прямой военной помощи России, но поддерживает прочные торговые связи на протяжении всей войны, а также визитов Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Китай также является крупным покупателем российской нефти и газа, обеспечивая спасательный круг для военной экономики Москвы, находящейся под международными санкциями. Перед вторжением России в Украину в феврале 2022 года Китай и Россия подписали соглашение, в котором поклялись в безграничной дружбе. Китай отказался называть вторжение как таковое и обвинил НАТО в том, что оно спровоцировало президента России Владимира Путина.

Пекин выступает против того, чтобы "нормальную торговлю" между Россией и Китаем использовали для его очернения. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, сейчас необходимо избежать расширения и обострения войны в Украине, поспособствовать "охлаждению ситуации" и создать условия для мирных переговоров.

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