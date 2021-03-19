Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях.

Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Европейского Союза и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил глава государства в своем видеообращении к участникам Четвертого украинского-германского бизнес-форума.

Читайте такжеКабмин утвердил экономическую стратегию Украины до 2030 года

Зеленский отметил взаимное желание сторон развивать и углублять партнерство, несмотря на сложные обстоятельства, обусловленные пандемией COVID-19, и поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и немецкое правительство за поддержку нашей страны в условиях агрессии, продолжающейся со стороны России.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Федеративной Республикой Германия в нормандском формате - для достижения мира на Донбассе. Значение предоставленной нам помощи, проектов по поддержке реформ, развития малого и среднего бизнеса, модернизации энергетического сектора нашего государства - трудно переоценить», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Президент заверил представителей бизнес-сообщества Германии, что стратегический курс Украины на европейскую интеграцию остается неизменным.

«Мы стремимся синхронизировать и интегрировать нашу экономику в хозяйственную систему Европейского Союза. На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Германией - двигателем европейской интеграции», - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях.

«Привлечение иностранных инвестиций - наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы. В прошлом году нами принят закон о государственной поддержке инвестиций, который предусматривает сопровождение инвесторов, которые создают новые рабочие места и реализуют инвестиционные проекты с объемом вложений от 20 млн евро», - сказал глава государства и призвал участников форума обратить внимание на этот механизм и воспользоваться возможностями, которые дает Украина.

По информации пресс-службы, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем вступительном слове во время открытия Четвертого украинского-германского бизнес-форума обратил внимание на то, что по итогам 2020 года, несмотря на пандемию, Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе, вошла в пятерку крупнейших иностранных инвесторов.

«Расцениваю это как признание немецкими инвесторами стабильного развития украинской экономики, подтверждение готовности работать в Украине и сотрудничать с нашим правительством», - цитирует пресс-служба Шмыгаля.

Премьер напомнил, что в августе 2020 года при поддержке Германии в Украине начато Энергетическое партнерство, которое открывает новые возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики, производства водорода.

«Наш курс на «зеленое» будущее и привлечение инвестиций в этот сектор непреклонен. Мы также не сворачиваем с курса на либерализацию рынков электрической энергии и газа, введение стимулирующего тарифообразования для модернизации этих секторов, что открывает новые инвестиционные возможности», - подчеркнул Шмыгаль.

Что этому предшествовало

18 марта Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest подписал Меморандум о взаимопонимании по налаживанию украинско-немецкого партнерства в сфере диджитализации с агентством NRW.Global Business и двумя немецкими бизнес-ассоциациями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина