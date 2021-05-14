Маск выступил в роли ведущего телепередачи на телеканале NBC, во время эфира он признался, что страдает синдромом Аспергера.

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска упало более чем на $20 млрд с начала недели, до $145,5 млрд.

Читайте такжеБезос намерен оспорить контракт Илона Маска с NASAОб этом сообщает журнал Forbes. В прошлое воскресенье, 9 мая, Маск выступил в роли ведущего телепередачи Saturday Night Live на телеканале NBC, во время эфира он признался, что страдает синдромом Аспергера.

До участия в шоу состояние Илона Маска оценивалось в $166 млрд. По информации Forbes, он считается самым богатым приглашенным ведущим Saturday Night Live. К закрытию торгов в четверг, 13 мая, состояние Маска упало до $145,5 млрд. При этом он сохранил третье место в списке богатейших людей мира, передает kommersant.

Заявление Маска про биткоин

13 мая Илон Маск объявил об отказе Tesla продавать автомобили за криптовалюту. Он заявил, что майнинг биткоина не экологичен, поэтому расплатиться им за новую машину больше нельзя. После этого курс биткоина и других криптовалют начал значительно снижаться. Пиковое падение биткоина составило 15%. Потом криптовалюта частично отыграла падение.

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Автор: Ирина Погорелая