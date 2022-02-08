PriceRunner требует от Google 2,1 млрд евро компенсации из-за использования сервиса сравнения цен.

Шведская компания PriceRunner подала иск против Google. Предварительная сумма иска составляет 2,1 млрд евро.

Причина иска - заключение Европейского суда общей юрисдикции, который установил, что Google нарушил антимонопольное законодательство ЕС, манипулируя результатами поиска в пользу своих собственных сервисов сравнения покупок. Об этом говорится в заявлении компании.

Google обвиняют в том, что он причинил вред европейским потребителям, которые переплатили при совершении онлайн-покупок, а также непосредственно компании PriceRunner и другим службам сравнения цен.

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"Это также вопрос выживания для многих европейских предпринимательских компаний и возможностей трудоустройства в сфере высоких технологий. Если американским технологическим гигантам, благодаря положению на рынке, почти равному монополии, будет позволено делать все, что им заблагорассудится, и манипулировать рынками, мы почти наверняка можем рассчитывать на то, что многие технологические компании в Европе пострадают", — заявил генеральный директор PriceRunner Микаэль Линдал.

Google и офис за миллиард долларов:

28 июня 2020 года компания Google заявила о том, что позволит сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.

В мае 2021 года в Google заявили о том, что планируют, что около 20% сотрудников останутся на удаленке и после окончания пандемии.

14 января 2022 года появилась информация о том, что компания Google намерена потратить $1 млрд на покупку офисного здания в центре Лондона.