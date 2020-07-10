Шмыгаль определился с кандидатурой вице-премьера по вопросам промышленности

Инициатор проекта постановления – премьер-министр Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в парламент проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Проект постановления опубликован на сайте Рады.

Инициатор проекта постановления – премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Справка УНИАН. Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники. Академик Международной академии аэронавтики. Родился в городе Чортков Тернопольской области 13 апреля 1963 года.

В 1985 году окончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище. В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины. В 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате СНБО.

В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины.

В 2005—2006 годах Уруский был первым заместителем министра промышленной политики Владимира Шандры. В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

В апреле 2020 года Уруский стал директором инжиниринговой компании Прогрестех-Украина, которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогрестех-Украина — компания Boeing.

Прогрестехгруп (Progresstechgroup) — международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Холдинг управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что в правительстве должна быть должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривают вопрос о создании министерства развития промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

4 июля 2020 года Зеленский заявил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть определена уже через неделю.

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